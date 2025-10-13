Dnevni horoskop, Djevica, 13. 10. 2025.

Ljubav Razočarali ste se u ljubav kao takvu. Ima još puno dobrih i lijepih ljudi na ovome svijetu. Jedna velikodušna osoba nalazi se u vašoj blizini.

Posao Jako ste osjetljivi kad je u pitanju vaša imovinska korist. Tvrdoglavo se držite sebičnih stavova, i otežavate sebi komunikaciju sa suradnicima.

Zdravlje Nezgodan utjecaj tranzitnog Neptuna narušava vašu emocionalnu ravnotežu. Sada ste u poziciji da dokažete sebi koliko ste jaki i otporni.

