Dnevni horoskop, Djevica, 13. 10. 2025.

Ljubav Razočarali ste se u ljubav kao takvu. Ima još puno dobrih i lijepih ljudi na ovome svijetu. Jedna velikodušna osoba nalazi se u vašoj blizini.
Posao Jako ste osjetljivi kad je u pitanju vaša imovinska korist. Tvrdoglavo se držite sebičnih stavova, i otežavate sebi komunikaciju sa suradnicima.
Zdravlje Nezgodan utjecaj tranzitnog Neptuna narušava vašu emocionalnu ravnotežu. Sada ste u poziciji da dokažete sebi koliko ste jaki i otporni.
