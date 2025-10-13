Dnevni horoskop, Lav, 13. 10. 2025.

Ljubav Djelujete poput eksplozivne naprave. Komunicirate s ostatkom svijeta drsko i agresivno. Ljudi se plaše vašeg pogleda. Opasni ste za okolinu.

Posao Jako ste ambiciozni. Točno znate što želite. Hrabro idete svojim putem. Uopće vas ne smeta to što ste sami protiv svih. To vas stimulira.

Zdravlje Skloni ste ekscentričnim ispadima i brzopoteznim sukobima s drugim ljudima. Prijeti vam opasnost od uganuća ili lomova. Ne ludujte!

