Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 13. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 13. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Pokušavate dokazati određene stvari partneru ili partnerici, ali on(a) ne shvaća smisao onoga što govorite. Krivi su vaši različiti svjetonazori.  

Posao Trošite previše vremena i energije na posao, i zbog toga trpi i ispašta vaš ljubavni život. Potražite pravu mjeru u svemu, za dobro svih oko vas.   

Zdravlje Ako obavljate posao u sjedećem položaju, početi ćete osjećati smetnje s kralježnicom. Poduzmite nešto. Potrebno vam je razgibavanje.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 13. 10. 2025.