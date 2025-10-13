Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 13. 10. 2025.
Ljubav Pokušavate dokazati određene stvari partneru ili partnerici, ali on(a) ne shvaća smisao onoga što govorite. Krivi su vaši različiti svjetonazori.
Posao Trošite previše vremena i energije na posao, i zbog toga trpi i ispašta vaš ljubavni život. Potražite pravu mjeru u svemu, za dobro svih oko vas.
Zdravlje Ako obavljate posao u sjedećem položaju, početi ćete osjećati smetnje s kralježnicom. Poduzmite nešto. Potrebno vam je razgibavanje.
