Dnevni horoskop, Bik, 13. 10. 2025.

Ljubav Vaše simpatije prema jednoj osobi iz poslovnog okružja sve su izraženije, iako to ne želite sebi priznati. Danas će sve planuti u strastvenu ljubav.

Posao Trošite novac na stvari koje vam uopće nisu potrebne. Moguća su iznenadna sukobljavanja unutar vaše obitelji, i to upravo zbog radi novaca.

Zdravlje Današnji planetarni tranziti i aspekti ne najavljuju pogoršanje vašeg zdravstvenog stanja. Situacija je pod kontrolom. Ništa vas ne smeta i ne boli.

