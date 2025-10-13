Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 13. 10. 2025.
Ljubav Vaše simpatije prema jednoj osobi iz poslovnog okružja sve su izraženije, iako to ne želite sebi priznati. Danas će sve planuti u strastvenu ljubav.
Posao Trošite novac na stvari koje vam uopće nisu potrebne. Moguća su iznenadna sukobljavanja unutar vaše obitelji, i to upravo zbog radi novaca.
Zdravlje Današnji planetarni tranziti i aspekti ne najavljuju pogoršanje vašeg zdravstvenog stanja. Situacija je pod kontrolom. Ništa vas ne smeta i ne boli.
