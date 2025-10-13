Dnevni horoskop, Rak, 13. 10. 2025.

Rak /

Ljubav Izmišljate stvari koje se nisu dogodile. Za ljubomorne optužbe na njegov ili njezin račun nemate nikakvih materijalnih dokaza. Stišajte maštu.        

Posao Možda krivo protumačite informacije i pogrešno ih prezentirate javnosti. Drugi ljudi misle da manipulirate, ali vaše pogreške nisu namjerne.  

Zdravlje Živite u paralelnoj stvarnosti. Ne razlikujete stvarnost od mašte. Lako se poistovjetite s drugima, iako se osjećate nesigurno u kontaktima.   

