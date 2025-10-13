Dnevni horoskop, Rak, 13. 10. 2025.

Ljubav Izmišljate stvari koje se nisu dogodile. Za ljubomorne optužbe na njegov ili njezin račun nemate nikakvih materijalnih dokaza. Stišajte maštu.

Posao Možda krivo protumačite informacije i pogrešno ih prezentirate javnosti. Drugi ljudi misle da manipulirate, ali vaše pogreške nisu namjerne.

Zdravlje Živite u paralelnoj stvarnosti. Ne razlikujete stvarnost od mašte. Lako se poistovjetite s drugima, iako se osjećate nesigurno u kontaktima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn