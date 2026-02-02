Kakva neobična publika! Ivana Knoll u dubokom dekolteu miksala glazbu devama
Ivana Knoll ponovno je zapalila društvene mreže
Ivana Knoll (33) ponovno je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama kojom je svoje pratitelje podsjetila na jedan od svojih upečatljivijih DJ setova. Riječ je o videu snimljenom prije nekoliko mjeseci, koji je tada objavljen na YouTubeu, a koji je ovih dana ponovno podijelila na svom Facebook profilu.
Knoll, koja se javnosti prvo nametnula kao atraktivna navijačica na nogometnim tribinama, danas sve više gradi glazbenu karijeru i živi u Sjedinjenim Američkim Državama. U isječku iz seta vidi se u potpuno drugačijem okruženju nego na koje su je mnogi navikli - usred pustinje, iza DJ pulta, dok iza nje mirno stoje deve.
Posebnu pozornost izazvao je i njezin izgled. Ivana je za snimanje odabrala svijetloplavi, pripijeni kombinezon s iznimno dubokim dekolteom, koji je naglasio njezinu figuru, a cijeli egzotični styling upotpunila je maramom na glavi.
Uz objavljeni video kratko je poručila: „Deve su moji gosti“, a prema dostupnim oznakama lokacije i ranijim objavama na Instagramu, snimka je, čini se, nastala u Maroku.
