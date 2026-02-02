Kakva neobična publika! Ivana Knoll u dubokom dekolteu miksala glazbu devama

Ivana Knoll (33) ponovno je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama kojom je svoje pratitelje podsjetila na jedan od svojih upečatljivijih DJ setova. Riječ je o videu snimljenom prije nekoliko mjeseci, koji je tada objavljen na YouTubeu, a koji je ovih dana ponovno podijelila na svom Facebook profilu.

Knoll, koja se javnosti prvo nametnula kao atraktivna navijačica na nogometnim tribinama, danas sve više gradi glazbenu karijeru i živi u Sjedinjenim Američkim Državama. U isječku iz seta vidi se u potpuno drugačijem okruženju nego na koje su je mnogi navikli - usred pustinje, iza DJ pulta, dok iza nje mirno stoje deve.

Posebnu pozornost izazvao je i njezin izgled. Ivana je za snimanje odabrala svijetloplavi, pripijeni kombinezon s iznimno dubokim dekolteom, koji je naglasio njezinu figuru, a cijeli egzotični styling upotpunila je maramom na glavi.

Uz objavljeni video kratko je poručila: „Deve su moji gosti“, a prema dostupnim oznakama lokacije i ranijim objavama na Instagramu, snimka je, čini se, nastala u Maroku.

