Tjedan obilježen rušenjem mitova i veličanstvenim pobjedama hrvatskih klubova

U tjednu iza nas dočekali smo ono čemu se rijetko tko nadao – čak su tri hrvatska kluba pobijedila svoje europske utakmice. No, to je bio samo dio događanja koja su se dogodila. Mi vam zato donosimo pregled ekskluzivnih sportskih tekstova koji su objavljeni na portalu Net.hr u proteklom tjednu.

Kako je početak tjedna obilježila utakmica Dinamo - Thun, tako je i Vehmir razgovarao s Ilijom Lončarevićem. Iskusni trener našem je Vehmiru izanalizirao situaciju, ali i poslao upozorenje svom bivšem klubu.

Dominik je pak razgovarao s Nenadom Gračanom, koji je za naš portal dao uvertiru u utakmice Hajduka i Rijeke u Europi, prije nego što se prebacio na drugi sport koji je obilježio tjedan – Formulu 1, gdje je razgovarao s našim stručnjacima Paolom Markekom, Ivanom Peovićem i Markom Špoljarom uoči Velike nagrade Mađarske.

Posebno je produktivan ovog puta bio Maj. On je tjedan otvorio razgovorom s Brankom Karačićem, koji je komentirao Dinamovu utakmicu protiv Thuna. Dinamov remi je komentirao i Ardian Kozniku, koji je iznio svoja viđenja utakmice, ali i najavio i utakmicu Hajduka. Nakon velebne pobjede Splićana protiv Pafosa komentar je dao Tomislav Bušić, da bi pobjedu Varaždina nad Jablonecom komentirao Dražen Besek. Maj je razgovarao i s Danielom Šarićem koji je analizirao pobjedu Rijeke nad Derryjem.

Daniel Šarić je također razgovarao i sa Silvijem Maksanom, kojemu je otkrio što misli o odabiru Slavena Bilića za novog izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Osim toga Silvijo je razgovarao i s Ivanom Habazin u specijalnom izdanju "Karijere nakon karijere".

Da fokus bude i na Formuli 1 pobrinuo se Tonko, koji je u razgovoru s Lovrom Andrakom razbio jedan od najvećih mitova moderne Formule 1 uoči Velike nagrade Mađarske.