Rukometna bronca i točka na i o Thompsonu, futsal drama, FNC spektakl i pogled prema ZOI-ju

Tjedan smo započeli s rukometom u kojem je glavi fokus bila europska bronca kojom su se okitili naši rukometaši. Ipak, najviše je, nakon osvajanja bronce, bilo govora o dočeku koji je bio sve samo ne onakav kakav rukometaši zaslužuju. Ne zbog samog dočeka koji je imao pjevača koje su rukometaši tražili, već zbog politike koja je opet zauzela svoje mjesto tamo gdje joj ono ne treba biti.

Sukladno tome prisjetili smo se podcasta koji je Silvijo Maksan imao 2023. godine sa Slavkom Golužom. Izdvajamo neke detalje iz njega.

"Nisam Thompsona na Trg tada doveo ja, nego svi mi. Na svaku utakmicu smo išli motivirani njegovim pjesmama. U autobusu su se slušale njegove pjesme. To je bio naš dan i imali smo želju da dođe na pozornicu i otpjeva neku pjesmu. Isto kao što je bila Severina za brončane Vatrene 1998. Ja u tome ne vidim ništa loše.

Bilo je to 2003. Imali smo doček nakon zlata iz Portugala i meni je gospoda u zračnoj luci kazala da ne može da nam on pjeva, da nije u protokolu. Rekao sam OK, ako nije u protokolu, nije osobno ni meni u protokolu ići na Trg. To je bila naša želja. Mi smo tu našu želju ispunili. Imali smo i želju na SP-u u Hrvatskoj da nam pjeva Marijan Ban u Spaladium Areni. To nam je bio ritual i ja osobno u tome ne vidim ništa loše", govorio je tada Goluža.

Istom autoru javio se i najbolji hrvatski rukometaš ikada i ponovio sljedeće:

"Ne bih to komentirao, previše je tu politike. Gledao sam i slušao izjave naših igrača. Borili su se oni i van terena, ali i protiv zamjene termina u hotelu, loše hrane i spavanja po autobusu. Svašta su naši rukometni heroji prolazili, peripetije koje nemaju veze s rukometom, sve ono što je Sigurdsson rekao i na što je ukazao, razotkrio prije borbe za treće mjesto, ozljede i sve što nas je pratilo. Sve smo mi to uspjeli pobijediti, izdignuti se iznad toga i u tijesnom susretu pobijedili Island koji je odigrao jako dobro prvenstvo", navodi Ćavar.

Mateo Maraš javio nam se i po prvi put otkrio apsolutno sve što su brončani hrvatski reprezentativci prolazili na Europskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj i Danskoj.

"Žao mi je što se politika umiješala u sport, a sad ću vam nešto otkriti..."

Toni Jelavić, bivši hrvatski futsalski reprezentativac, u intervjuu nam je otkrio ludnicu koja vlada oko futsala u Hrvatskoj...

"Samo iz Makarske ide pet auta, svi su poludjeli".

Matija Đulvat javio nam se uoči polufinala hrvatske futsalske reprezentacije na Euru protiv Španjolske u Areni Stožice u Ljubljani.

"Ne pamtim ovakvu ludnicu za gostovanje".

Kako je tjedan odmicao sve smo se više doticali MMA-a i futsala. Bližio se spektakularni FNC u Münchenu, a hrvatska futsalska reprezentacija ušla je u polufinale Eura gdje je odmjerila snage sa snažnom Španjolskom. Naš Tonko Medvedec razgovarao je s Mateom Mužarom.

"Moramo biti iskreni i realni. Španjolci su vrh svjetskog futsala. Uz bok Portugalu, oni su najveći favoriti. Ipak, nećemo izaći s bijelom zastavom. Igramo u Ljubljani, blizu kuće, vjerujem da će dvorana biti puna hrvatskih navijača. Poruke podrške stižu sa svih strana. Čuo sam se s dečkima iz reprezentacije i idem i ja gore gledati utakmicu. Hrvatska može imati svoje šanse – moramo poklopiti neke stvari, jer Španjolci su možda nivo iznad, ali igra se na jednu utakmicu i sve je moguće. Nadam se da Hrvatska može proći u finale."

Naš Dominik Franculić obavio je razgovor uoči samog polufinala te je razgovarao s izbornikom koji mu je otkrio sve detalje oko utakmice za povijesno treće mjesto. Osim toga, Dominik Franculić donosi i ekskluzivnu snimku s tribina na kojoj se vidi sukob naših navijača sa zaštitarima.

Subota se bližila, a napetost oko FNC-a u Münchenu je rasla. Hrvatske zvijezde dotaknule su se gorućih tema uoči još jednog borilačkog spektakla.

"Mislim da je to dobro i za organizaciju i za nas. FNC svake godine raste i nudi nešto novo. Što nas više publike vidi, što nas vidi više drugih organizacija, to i nama borcima raste cijena. Što si popularniji i imaš bolje predstave, vrijednost ti raste. Ovo je otvoreno tržište, neka se ljudi bore za borce", govorio je, sada već bivši prvak, Ivan Vitasović koji je u Njemačkoj poražen od gorostasa Hatefa Moeila. U istom podcastu se dotaknuo i dočeka rukometaša, evo što je rekao:

"Mislim da se radi prevelika halabuka oko gluposti. Svi znaju što čovjek pjeva već trideset godina i konstantno se vrte iste priče. Znaš da će to pjevati i ja ne vidim razloga za dramu. On se neće promijeniti. Iskreno, ja bih ga zvao baš iz inata. Mislim da ljudi ne bi stvarali toliku dramu da se ne diže tolika prašina. Puno je bitnijih stvari u Hrvatskoj da bi jedan pjevač bio glavni problem. Pusti čovjeka neka pjeva i idemo dalje, rješavajte ozbiljne probleme." Filip Nitro Pejić je s druge strane najavio meč s novim protivnikom:

“Što se tiče protivnika, situacija se promijenila. Vladimir Šikić je odustao, ne znam zašto, ali dobio sam zaista adekvatnog protivnika za svoj rang. Ovo je izazov koji traži maksimalnu koncentraciju i pripremu. Samo neka ne bude ozljeda, a sve ostalo neka odluči Bog.”

Sam FNC ponudio je brojne nokaute, prevrate i iznenađujuće rezultate, a naš Vehmir Džakmić razgovarao je s glavnim akterima u Münchenu te složio osvrt na ovaj borilački spektakl.

Razgovarali smo i o Zimskim olimpijskim igrama. Morena Makar je prva hrvatska predstavnica u snowboardu koja je nastupila na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine.

U razgovoru s Morenom Makar donosimo kako je izgledao njezin put, kakva atmosfera vlada u Olimpijskom selu, što je sve doživjela u Sočiju 2014, s kakvim stvarima se susrela, te što možemo očekivati od hrvatskih sportaša u Italiji na ZOI-ju.

