Kako srušiti golijata? Majstor se javio i otkrio formulu za raj: 'Čuo sam se s dečkima...'

Hrvatska futsal reprezentacija napravila je povijesni korak – plasirala se u polufinale Europskog prvenstva i sada je na korak od najvećeg uspjeha u povijesti našeg futsala.

Pred hrvatskim igračima je veliki izazov: susret s moćnom Španjolskom, jednom od najboljih reprezentacija na svijetu. Utakmica se igra u srijedu u 17 sati u Areni Stožice u Ljubljani, a prijenos je ekskluzivno na platformi VOYO.

Kako izgleda stanje u reprezentaciji i kakve su šanse Hrvatske pred ovaj važan dvoboj, razgovarali smo s povremenim hrvatskim reprezentativcem Mateom Mužarom. Iako smo prvi puta s njim razgovarali prije početka turnira, situacija se od tada značajno promijenila, a njegova perspektiva dala nam uvid u atmosferu u timu i pripreme pred susret sa Španjolskom.

Prošlo je 14. godina otkako smo zadnji put bili u polufinalu. Kako sada gledate na uspjeh reprezentacije?

'Moram reći da je ovo izniman uspjeh za hrvatski futsal. U najmanju ruku izjednačili smo dosad najveći uspjeh – to je bilo 2012., kada smo kao domaćini Europskog prvenstva igrali polufinale. Od tada je najveći domet bio četvrtfinale, tako da samim time što smo sada u polufinalu, ovo smatram velikim uspjehom. Nadam se da će hrvatski futsal samo rasti i da će ovo biti još veće.'

Sljedeći protivnik je Španjolska. Osim Portugala, mnogi kažu i najveći favorit ovog prvenstva. Kako vi gledate na njih?

'Moramo biti iskreni i realni. Španjolci su vrh svjetskog futsala. Uz bok Portugalu, oni su najveći favoriti. Ipak, nećemo izaći s bijelom zastavom. Igramo u Ljubljani, blizu kuće, vjerujem da će dvorana biti puna hrvatskih navijača. Poruke podrške stižu sa svih strana. Čuo sam se s dečkima iz reprezentacije i idem i ja gore gledati utakmicu. Hrvatska može imati svoje šanse – moramo poklopiti neke stvari, jer Španjolci su možda nivo iznad, ali igra se na jednu utakmicu i sve je moguće. Nadam se da Hrvatska može proći u finale.

Tko je po vama najveća opasnost u španjolskoj reprezentaciji?

'Španjolci igraju sustavno, svi su izvrsni, svi igraju u najboljim svjetskim klubovima. Svaka pozicija je jaka. Ako baš moram nekoga izdvojiti, to je Antonio Perez iz Barcelone – igra zadnjeg, već je zabio četiri pogotka, što nije karakteristično za njega, ali igra odlično u oba smjera. Uz njega, tu je i Pablo Ramirez naprijed, a ne smijemo zaboraviti kapetana Maria Rivillosa. Svi su jako kvalitetni, ali Antonio mi je najviše ostao u sjećanju.'

