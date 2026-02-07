Ostala je utakmica za povijest: 'Sad se ježim kad se sjetim srijede. Ljudi, pomozite, molim vas'

Hrvatska futsalska reprezentacija ostala je na Europskom prvenstvu do posljednjega dana. Igrat će za brončanu medalju protiv Francuske, dobro poznatog suparnika protiv kojeg smo i započeli ovo prvenstvo remijem 2:2 u skupini.

Hrvatska je u polufinalu namučila jaku Španjolsku, do posljednje sekunde bila u igri i tako osvjetlala obraz hrvatskog futsala i sada spremna ide po prvu medalju s velikih natjecanja.

"U četvrtak smo napravili rekuperaciju, malo odmorili i igrače i danas (petak op.a.) imamo trening, posljednji službeni i spremni smo za ono što nas čeka", počeo je razgovor za Net.hr izbornik Marinko Mavrović.

Motivacije ne nedostaje, a dramatičan poraz u polufinalu je, vjerujem, samo pojačao želju za medaljom.

"Sigurno. Kao što sam i rekao, mogli smo se pogledati u ogledalo poslije utakmice i to su naši navijači prepoznali. Stvari su vrlo jasne. Imamo priliku ući u povijest hrvatskog futsala i sporta, promijeniti percepciju i medija i hrvatske javnosti o našem sportu, raskrčiti put sljedećim generacijama, zainteresirati mlade ljude za futsal. Puno toga možemo napraviti. Bronca je za nas osvajanje Europskog prvenstva i to svi znamo. Igrači su toga svjesni i jedva čekamo da to krene.

Nadamo se i uz pomoć naših navijača. To je čudo što su oni napravili i nadam se da će doći u velikom broju i svjesni smo i mi koliko smo mali sport, ali dečki su svojim trudom pokazali kako se bori za Hrvatsku i to su naši navijači prepoznali i nadam se da će biti naš šesti igrač i u subotu, pomozite nam ljudi, molim vas".

Vidjelo se koliko znači atmosfera u utakmici protiv Španjolske, sigurno isto očekujete i u subotu.

"Mi se stvarno nadamo. Istrčati na teren pred onakvim auditorijem, to je bilo čudo, sad se ježim, to ću pamtiti cijeli život. I kad ne možeš, dobiješ snagu koju oni pruže. Ponavljam se, ne znam što bih rekao, mi ćemo poginuti na terenu za tu broncu, to obećavam".

Utakmica Hrvatske i Francuske za treće mjesto igra se u subotu, 7. veljače, u 16:00. Prijenos uživo bit će na RTL-u 2 i platformi VOYO, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr.

Prvenstvo smo otvorili s Francuzima u 50-50 utakmici gdje je remi bio realan ishod, ovo je drugačija utakmica, ulog je ogroman.

"To je bila utakmica za prvo mjesto u skupini i nitko nije htio prvenstvo otvoriti porazom pa su i oni i mi ušli opreznije u utakmicu. Ovo je sada nešto drugo, borba za medalju i onaj tko će biti mentalno jači će pobijediti. Taktički znamo sve i mi o njima i oni o nama. Igrali smo jako puno jedni protiv drugih i tu više nema tajni. Onaj koji ima veću želju, veći motiv, veću mentalnu snagu i naravno fizičku, taj će dobiti utakmicu srcem. Utakmice za medalje se ne igraju, one se osvajaju. Spremni smo i jedva čekamo da počne", zaključio je izbornik.

