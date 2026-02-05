Ispisala povijest hrvatskog sporta: 'ZOI je nešto posebno, a sjećam se jedne kontroverze'

Sve je spremno za spektakl! Dok se sportski svijet polako priprema za službeno otvaranje Zimskih olimpijskih igara 2026. u petak na kultnom San Siru, prisjećamo se iskustava onih koji su ispisali povijest hrvatskog sporta.

Jedna od njih je Morena Makar, prva hrvatska predstavnica u snowboardu koja je nastupila na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine. U razgovoru s njom donosimo kako je izgledao njezin put, kakva atmosfera vlada u Olimpijskom selu i kako je to bilo na ZOI-iju 2014, te što možemo očekivati od hrvatskih sportaša u Italiji.

Iskustvo koje se pamti do kraja života

Nastup na Olimpijskim igrama za svakog je sportaša vrhunac karijere, kako kaže Makar, "trešnja na vrhu torte". Njezin nastup u Sočiju 2014. godine nije bio samo osobni uspjeh, već i povijesni trenutak za hrvatski sport. Kao prva snowboarderica koja se kvalificirala na ZOI, ostvarila je ogroman uspjeh i za sebe i za hrvatski sport. Natjecanje je završila na 23. mjestu od trideset najboljih natjecateljica svijeta, što je bio sjajan rezultat.

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

Ipak, ono što se pamti više od samog plasmana jesu sjećanja i doživljaji.

"Još jedne su ZOI ispred nas. Bila sam 2014. na ZOI u Sočiju i nikad neću zaboraviti moje sudjelovanje na ZOI-iju. To je jedno prekrasno životno iskustvo, nešto što ću pamtiti do kraja života. Moj nastup na ZOI-iju 2014. bio je veliki uspjeh za hrvatski snowboard, ali i za mene osobno", priča nam Morena Makar dan uoči službenog otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Opisuje Olimpijsko selo kao mjesto prepuno pozitivne energije i zajedništva, gdje sportaši iz cijelog svijeta i različitih disciplina postaju jedna velika obitelj.

"To je prekrasna atmosfera, prepuna adrenalina i pozitivnih emocija. Predivno, predivno iskustvo. Teško je to opisati riječima", dodaje.

Na tako velikom natjecanju, kaže, nema mjesta podcjenjivanju jer se svi sportaši međusobno poznaju s treninga i natjecanja te se točno zna tko što može.

Anegdote i kontroverze iz Sočija

Iako su joj sjećanja na Soči isključivo pozitivna, Makar se prisjetila i nekih kontroverzi koje su pratile te Igre. Najzanimljivija anegdota svakako je bila neuobičajeno toplo vrijeme.

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

"Bilo je zanimljivo što su bile Zimske olimpijske igre, a bilo je 15 stupnjeva, konkretno na mojim kvalifikacijama. To je bilo kontroverzno prije samih tih ZOI. Pričalo se da nije baš dobro podneblje za organizaciju, pa je ispalo da je bilo dosta mokro, vlažno i toplo", prisjeća se Morena Makar.

Organizatori su se, međutim, uspjeli snaći.

"Uspjeli su različitim kemikalijama pokrpati halfpipe i pripremiti ga za kvalifikacije, ali bilo je dosta izazovno tada", objašnjava Makar.

Osim vremenskih uvjeta, uoči Igara postojala je i zabrinutost oko sigurnosti, no ona osobno nije imala nikakvih neugodnih iskustava. Sjeća se Morena da je bilo puno vojske, ali ističe kako je cjelokupna organizacija za sportaše bila besprijekorna.

"Svašta se pričalo prije početka ZOI 2014, ali ja ne mogu izdvojiti nikakvo negativno iskustvo. Bile su svakakve priče o sigurnosti, ali sve je bilo super. Sve je bilo dobro organizirano i mi nismo imali nikakvih negativnih iskustava. Pozitivan doživljaj u svakom aspektu".

Nevjerojatan napredak snowboarda: Što nas čeka u Milanu?

Razgovor o budućim Igrama neizbježno je doveo do teme napretka u samom sportu. Prema riječima Morene Makar, snowboard je od 2014. godine doživio nevjerojatnu transformaciju. Trik koji je tada bio gotovo nezamisliv, poput trostrukog salta, danas je postao standard za osvajanje medalje.

"Nešto što je 2014. bilo nezamislivo, danas je normalno. Onaj tko to danas radi na Olimpijskim igrama, vrlo vjerojatno će uzeti medalju", kaže Makar, dodajući kako se u jednoj vožnji očekuje i nekoliko takvih zahtjevnih skokova.

Kao primjer navodi legendarnog Shauna Whitea, koji se u to vrijeme nije usuđivao pokušati takve elemente. Taj sport, kako kaže, nezamislivom brzinom ide naprijed, a isto vrijedi i za žene koje vrlo brzo prate i sustižu svoje muške kolege. No, vratimo se mi na Morenu. Zašto je prekinula karijeru?

Foto: Javier Soriano/afp/profimedia

Zašto je prekinula karijeru?

"Nakon ZOI u Sočiju još sam se dvije do tri godine natjecala i želja je bila ići na sljedeće Olimpijske igre u Koreji. Sve je izgledalo dobro nakon Ol, dobila sam novo financiranje od Olimpijskog odbora na temelju kvalifikacija za Soči, bila sam u vrhunskoj fizičkoj i mentalnoj formi i osjećala sam da se mogu plasirati na još jedne igre. Godinu dana nakon Sočija, nažalost imala sam ozljedu ključne kosti te sam morala ići na operaciju, ali vrlo brzo sam se oporavila i vratila u trening."

U tom istom periodu došlo je do neslaganja između nekoliko struja koje su tada bile u snowboard savezu, kako nam je svojedobno otkrila Morena Makar.

"Želje planovi i ciljevi su se razlikovali i ja sam se našla između svih tih natezanja. Nakon dugih razgovora i pregovora pred mene su postavljeni određeni uvjeti koji meni nisu bili prihvatljivi i smatram da nisu bili korektni. Financije koje su trebale biti primarno za moje pripreme, jer su dobivene zbog mojih kvalifikacija za Soči, raspodijeljene su tada na više članova i zaključila sam da s preostalim budžetom ne mogu puno napraviti."

Nije htjela da ju jednog dana netko proziva da joj je dan novac, a da nije napravila rezultat.

"Taj novac nije bio dovoljan za treniranje na olimpijskoj razini. Bila sam praktički u pat poziciji i tada sam rekla da ipak odlazim iz natjecateljskog snowboardanja. Bila sam poprilično razočarana, jer mi je na neki način oduzeta prilika da odem na još jedne ZOI. Od snowboardanja nisam odustala, samo sam sada u malo drugačijoj disciplini koja se zove Freeride- odnosno vožnja po dubokom snijegu. Ne radim to natjecateljski, već za svoj osobni užitak. Još uvijek kad uhvatim dobre uvjete, vratim se odvoziti svoju olimpijsku disciplinu Half-pipe, no to sada posve drugačije izgleda. Freeride vožnja je ipak lakša za tijelo koje nije u konstantnom treningu, ovdje nema velikih skokova i doskoka na tvrdu podlogu, padova na led i slično. Barem ne u rekreativnom aspektu. Ok, nije ova disciplina posve bezopasna. Postoji opasnost od lavina, pada u rupu u glečeru, pada niz stijene, ali potrebna je velika doza opreza i treninga kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije", kazala je Morena Makar u intervjuu prošlog ljeta.

Hrvatska u Milanu i Cortini: Očekivanja od skijanja i novih nada

Kada je riječ o Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini 2026., Makar s optimizmom gleda na nastupe hrvatskih predstavnika. Najveća očekivanja, tradicionalno, dolaze iz alpskog skijanja.

"Što se tiče našega alpskog skijanja, već znamo da imamo uvijek vrhunske rezultate, pa vjerujem da će se i ove godine pojaviti jedan takav", prognozira Morena Makar nastup naših predstavnika na ZOI-ju 2026.

Ipak, nada se i mogućim iznenađenjima iz drugih sportova. Posebno ističe brzo klizanje, gdje Hrvatska ima svoje prve predstavnike, što bi mogao biti "jedan lijepi moment u hrvatskom sportu". Novi sportovi i novi sportaši donose novu energiju, a svaka medalja ili zapažen rezultat bili bi vjetar u leđa za daljnji razvoj zimskih sportova u Hrvatskoj.

Na kraju, iskustvo Morene Makar podsjeća nas da su Olimpijske igre puno više od samih natjecanja. One su spoj sportskog duha, zajedništva i uspomena koje ostaju za cijeli život, a mi s nestrpljenjem iščekujemo vidjeti kakve će nam priče donijeti hrvatski sportaši iz Italije.

