Dnevni horoskop, Vodenjak, 25. 09. 2025.

Ljubav Zanimate se za osobu rođenu u astrološkom znaku Strijelca. On(a) previše voli vlastitu slobodu, i teško će pristati na vaše molbe i zahtjeve.       

Posao U glavi imate razne poslovne kombinacije. Ideje su samo ideje, i ne vrijede puno ako se ne realiziraju. Možda određene stvari pretvorite u djela.  

Zdravlje Opsjednuti ste materijalnim potrebama. Spiritualna zbilja ne zanima vas previše. Materijalne stvari ne mogu zadovoljiti potrebe duše.    

