Dnevni horoskop, Vodenjak, 25. 09. 2025.
Ljubav Zanimate se za osobu rođenu u astrološkom znaku Strijelca. On(a) previše voli vlastitu slobodu, i teško će pristati na vaše molbe i zahtjeve.
Posao U glavi imate razne poslovne kombinacije. Ideje su samo ideje, i ne vrijede puno ako se ne realiziraju. Možda određene stvari pretvorite u djela.
Zdravlje Opsjednuti ste materijalnim potrebama. Spiritualna zbilja ne zanima vas previše. Materijalne stvari ne mogu zadovoljiti potrebe duše.
