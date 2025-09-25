Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 25. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 25. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Dobro se snalazite sami, ali samoća nije ono što sebi želite. Negdje duboko unutar vas postoji snažna žudnja za cjelovitim ljubavnim stapanjem.  

Posao Zapeli ste negdje u vremenu i prostoru, a to vrijedi i za vaše poslovne ambicije. Ako učinite prvi hrabri i vrijedni korak, stvari će se odmah popraviti.   

Zdravlje Hladno vam je uokolo srca. Želite biti voljeni. Ako zavolite sebe, doći će i ljubav drugih. Sposobni ste izmijeniti krizna stanja vaše svijesti.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 25. 09. 2025.