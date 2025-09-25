Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 25. 09. 2025.
Ljubav Dobro se snalazite sami, ali samoća nije ono što sebi želite. Negdje duboko unutar vas postoji snažna žudnja za cjelovitim ljubavnim stapanjem.
Posao Zapeli ste negdje u vremenu i prostoru, a to vrijedi i za vaše poslovne ambicije. Ako učinite prvi hrabri i vrijedni korak, stvari će se odmah popraviti.
Zdravlje Hladno vam je uokolo srca. Želite biti voljeni. Ako zavolite sebe, doći će i ljubav drugih. Sposobni ste izmijeniti krizna stanja vaše svijesti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
lijepi prizor /
Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi
NAJVEĆI VAL PRIZNANJA /
Ima li šanse za državu Palestinu i kako bi mogla izgledati?
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 25. 09. 2025.