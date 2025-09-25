Dnevni horoskop, Ovan, 25. 09. 2025.

Ljubav Dobro se snalazite sami, ali samoća nije ono što sebi želite. Negdje duboko unutar vas postoji snažna žudnja za cjelovitim ljubavnim stapanjem.

Posao Zapeli ste negdje u vremenu i prostoru, a to vrijedi i za vaše poslovne ambicije. Ako učinite prvi hrabri i vrijedni korak, stvari će se odmah popraviti.

Zdravlje Hladno vam je uokolo srca. Želite biti voljeni. Ako zavolite sebe, doći će i ljubav drugih. Sposobni ste izmijeniti krizna stanja vaše svijesti.

