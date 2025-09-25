Dnevni horoskop, Ribe, 25. 09. 2025.

Ljubav Izlazite iz kriznih stanja svijesti. Definirali ste vaše prioritetne potrebe i krenuli ste put realizacije istih. I dalje plivate slobodnim ljubavnim stilom.

Posao Umorni ste od nerazmrsivih poslovnih problema. Po vašem lošem starom običaju više ste zabrinuti za druge nego za sebe. Ne pretjerujte!

Zdravlje Dobro se snalazite na skliskom terenu. Vaša čudnovata psiha za mnoge je preteška zagonetka. Važno je da vi znate tko ste i kuda idete.

