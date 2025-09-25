Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 25. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 25. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Izlazite iz kriznih stanja svijesti. Definirali ste vaše prioritetne potrebe i krenuli ste put realizacije istih. I dalje plivate slobodnim ljubavnim stilom. 

Posao Umorni ste od nerazmrsivih poslovnih problema. Po vašem lošem starom običaju više ste zabrinuti za druge nego za sebe. Ne pretjerujte!    

Zdravlje Dobro se snalazite na skliskom terenu. Vaša čudnovata psiha za mnoge je preteška zagonetka. Važno je da vi znate tko ste i kuda idete.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 25. 09. 2025.