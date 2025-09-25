Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 25. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 25. 09. 2025.
Ljubav Vaše veselo raspoloženje se nastavlja. Možda optimizam postane vaša trajna navika. Proživjeli ste teške trenutke, i sada se možete opustiti.    

Posao Zrelo razmišljate i pozitivno djelujete. Ne očekujete da netko drugi riješi vaše probleme. Jako je važno da ne dopustite sebi prezaduženost.  

Zdravlje Razmišljate srcem, a to vam se već dugo nije dogodilo. Otvoreno srce velika je snaga. Zatvoreno srce uvijek je pokazatelj velikih problema.    

