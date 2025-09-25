Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 25. 09. 2025.
Ljubav Vaše veselo raspoloženje se nastavlja. Možda optimizam postane vaša trajna navika. Proživjeli ste teške trenutke, i sada se možete opustiti.
Posao Zrelo razmišljate i pozitivno djelujete. Ne očekujete da netko drugi riješi vaše probleme. Jako je važno da ne dopustite sebi prezaduženost.
Zdravlje Razmišljate srcem, a to vam se već dugo nije dogodilo. Otvoreno srce velika je snaga. Zatvoreno srce uvijek je pokazatelj velikih problema.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
lijepi prizor /
Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi
NAJVEĆI VAL PRIZNANJA /
Ima li šanse za državu Palestinu i kako bi mogla izgledati?
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 25. 09. 2025.