Dnevni horoskop, Rak, 25. 09. 2025.

Ljubav Vaše veselo raspoloženje se nastavlja. Možda optimizam postane vaša trajna navika. Proživjeli ste teške trenutke, i sada se možete opustiti.

Posao Zrelo razmišljate i pozitivno djelujete. Ne očekujete da netko drugi riješi vaše probleme. Jako je važno da ne dopustite sebi prezaduženost.

Zdravlje Razmišljate srcem, a to vam se već dugo nije dogodilo. Otvoreno srce velika je snaga. Zatvoreno srce uvijek je pokazatelj velikih problema.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn