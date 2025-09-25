Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 09. 2025.
Ljubav Niste u suglasju sami sa sobom. Previše toga vanjskog vam privlači pažnju. Vaš unutarnji mikrokozmos je u neredu i funkcionira kaotično.
Posao Emocionalno ste angažirani na poslu, a kod kuće ste uglavnom službeni. Teško vam je skladno ukomponirati u život razne dimenzije postojanja.
Zdravlje U vašoj glavi vlada kaotično stanje u prometu, i s tim u vezi mogući su razni incidenti i sudari. Možda zatrebate neko sredstvo za smirenje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
lijepi prizor /
Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi
NAJVEĆI VAL PRIZNANJA /
Ima li šanse za državu Palestinu i kako bi mogla izgledati?
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 09. 2025.