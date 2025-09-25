Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 09. 2025.

Ljubav Niste u suglasju sami sa sobom. Previše toga vanjskog vam privlači pažnju.  Vaš unutarnji mikrokozmos je u neredu i funkcionira kaotično.     

Posao Emocionalno ste angažirani na poslu, a kod kuće ste uglavnom službeni. Teško vam je skladno ukomponirati u život razne dimenzije postojanja.   

Zdravlje U vašoj glavi vlada kaotično stanje u prometu, i s tim u vezi mogući su razni incidenti i sudari. Možda zatrebate neko sredstvo za smirenje.      

