Dnevni horoskop, Lav, 25. 09. 2025.
Ljubav Kod vas se uvijek nešto novo događa, i nikad vam nije dosadno. Eksperimentirate s raznim odnosima. Stvarate sebi nove ljubavne prilike.
Posao Još se držite snova i ideala. Niste odustali od originalnih projekata. Radite određene stvari za svoju dušu, i tu vam novac nije previše važan.
Zdravlje Mogući su problemi s cirkulacijom i krvožilnim sustavom u cjelini. Utjecaj Urana upozorava na mogućnost nekontrolirane ekspanzije strasti.
