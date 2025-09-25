Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 25. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 25. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Kod vas se uvijek nešto novo događa, i nikad vam nije dosadno. Eksperimentirate s raznim odnosima. Stvarate sebi nove ljubavne prilike.    

Posao Još se držite snova i ideala. Niste odustali od originalnih projekata. Radite određene stvari za svoju dušu, i tu vam novac nije previše važan.   

Zdravlje Mogući su problemi s cirkulacijom i krvožilnim sustavom u cjelini. Utjecaj Urana upozorava na mogućnost nekontrolirane ekspanzije strasti.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 25. 09. 2025.