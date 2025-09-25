Dnevni horoskop, Lav, 25. 09. 2025.

Ljubav Kod vas se uvijek nešto novo događa, i nikad vam nije dosadno. Eksperimentirate s raznim odnosima. Stvarate sebi nove ljubavne prilike.

Posao Još se držite snova i ideala. Niste odustali od originalnih projekata. Radite određene stvari za svoju dušu, i tu vam novac nije previše važan.

Zdravlje Mogući su problemi s cirkulacijom i krvožilnim sustavom u cjelini. Utjecaj Urana upozorava na mogućnost nekontrolirane ekspanzije strasti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn