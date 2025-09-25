Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. 09. 2025.
Ljubav Samo nebo zna što mislite i kako se osjećate. Možda je i nebo zbunjeno vašom emocionalnom imaginacijom. U nebeskim ste visinama.
Posao Radoznalo kružite uokolo. Radne obveze obavljate površno i nezainteresirano. Rado biste odmaglili na bolovanje, ali to vam neće proći.
Zdravlje Teško zbrajate dva i dva. Lagano ste rasuti i dezintegrirani. Imate puno previše želja. Dobro razmislite što vam je potrebno a što nepotrebno.
