Dnevni horoskop, Jarac, 25. 09. 2025.

Ljubav Samo nebo zna što mislite i kako se osjećate. Možda je i nebo zbunjeno vašom emocionalnom imaginacijom. U nebeskim ste visinama.

Posao Radoznalo kružite uokolo. Radne obveze obavljate površno i nezainteresirano. Rado biste odmaglili na bolovanje, ali to vam neće proći.

Zdravlje Teško zbrajate dva i dva. Lagano ste rasuti i dezintegrirani. Imate puno previše želja. Dobro razmislite što vam je potrebno a što nepotrebno.

