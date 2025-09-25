Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 25. 09. 2025.
Ljubav Ne zanimaju vas niske strasti, laži i manipulacije. Želite voditi čist život, i u tome imate svu potporu s nebesa. Samo vam ostaje ustrajavanje.
Posao Ono što se mukom stekne, ne napušta se lako. Ono što se dobije nezasluženo ili nepošteno, lako se izgubi. Budite zahvalni za sve što imate.
Zdravlje Sada ste jaki, i trebate napraviti korak naprijed u razvoju vlastitog karaktera. Hvalisavost vam nije potrebna. Čuvajte se vlastite egomanije.
