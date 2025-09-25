Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 25. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 25. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Da biste dobili ono što želite, snalazite se na razne načine, pa i na one nelegalne. Sebi svašta dopuštate, ali ne i drugima. Zanimljiva praksa.   

Posao Više ste zaigrani, nego zaposleni. Vaša radna učinkovitost i nije nešto posebno. Planovi za igru i zabavu dominiraju vašim mentalnim sklopom.  

Zdravlje Sa zdravljem stojite odlično. Energije imate previše, i teško vam je kontrolirati vlastitu raspršenost. Svugdje ste, i nigdje se dugo ne zadržavate.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 25. 09. 2025.