Dnevni horoskop, Vaga, 25. 09. 2025.

Ljubav Da biste dobili ono što želite, snalazite se na razne načine, pa i na one nelegalne. Sebi svašta dopuštate, ali ne i drugima. Zanimljiva praksa.

Posao Više ste zaigrani, nego zaposleni. Vaša radna učinkovitost i nije nešto posebno. Planovi za igru i zabavu dominiraju vašim mentalnim sklopom.

Zdravlje Sa zdravljem stojite odlično. Energije imate previše, i teško vam je kontrolirati vlastitu raspršenost. Svugdje ste, i nigdje se dugo ne zadržavate.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn