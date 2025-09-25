Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 25. 09. 2025.
Ljubav Da biste dobili ono što želite, snalazite se na razne načine, pa i na one nelegalne. Sebi svašta dopuštate, ali ne i drugima. Zanimljiva praksa.
Posao Više ste zaigrani, nego zaposleni. Vaša radna učinkovitost i nije nešto posebno. Planovi za igru i zabavu dominiraju vašim mentalnim sklopom.
Zdravlje Sa zdravljem stojite odlično. Energije imate previše, i teško vam je kontrolirati vlastitu raspršenost. Svugdje ste, i nigdje se dugo ne zadržavate.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
lijepi prizor /
Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi
NAJVEĆI VAL PRIZNANJA /
Ima li šanse za državu Palestinu i kako bi mogla izgledati?
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 25. 09. 2025.