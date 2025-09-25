Dnevni horoskop, Bik, 25. 09. 2025.

Ljubav Previše ste racionalni, a ljubav najbolje funkcionira kada srce i mozak djeluju usklađeno. Možda danas upoznate osobu koja vam je jako slična.

Posao Vaše direktorske ambicije nikada nisu dolazile u pitanje. Kada je financijska moć u pitanju, u vama se automatski budi žestoka pohlepa.

Zdravlje Bezbojni ste, i to je zabrinjavajuća pojava. Nedostaje vam kolorit mašte, spontana zaigranost, radost življenja. Opustite se uz sport i glazbu.

