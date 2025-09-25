Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 09. 2025.

Ljubav Niste svjesni koliko ste privlačni drugima. Možda je i bolje tako, jer biste se inače umislili i pokvarili dojam. Imate mnoštvo obožavatelj(ic)a.

Posao Dobro vam ide kupovina i prodaja. Ako niste trgovac i radite nešto drugo, svejedno ste uspješni. Imate dovoljno novaca. Naglasak je na dovoljno.

Zdravlje Preplavilo vas je ogromno samozadovoljstvo. Vidite sebe većim i boljim nego što jeste. Malo više skromnosti djelovalo bi ljekovito na vaš ego.

