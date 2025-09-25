Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Niste svjesni koliko ste privlačni drugima. Možda je i bolje tako, jer biste se inače umislili i pokvarili dojam. Imate mnoštvo obožavatelj(ic)a.   

Posao Dobro vam ide kupovina i prodaja. Ako niste trgovac i radite nešto drugo, svejedno ste uspješni. Imate dovoljno novaca. Naglasak je na dovoljno.  

Zdravlje Preplavilo vas je ogromno samozadovoljstvo. Vidite sebe većim i boljim nego što jeste. Malo više skromnosti djelovalo bi ljekovito na vaš ego.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 09. 2025.