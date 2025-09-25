Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 09. 2025.
Ljubav Niste svjesni koliko ste privlačni drugima. Možda je i bolje tako, jer biste se inače umislili i pokvarili dojam. Imate mnoštvo obožavatelj(ic)a.
Posao Dobro vam ide kupovina i prodaja. Ako niste trgovac i radite nešto drugo, svejedno ste uspješni. Imate dovoljno novaca. Naglasak je na dovoljno.
Zdravlje Preplavilo vas je ogromno samozadovoljstvo. Vidite sebe većim i boljim nego što jeste. Malo više skromnosti djelovalo bi ljekovito na vaš ego.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
lijepi prizor /
Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi
NAJVEĆI VAL PRIZNANJA /
Ima li šanse za državu Palestinu i kako bi mogla izgledati?
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 25. 09. 2025.