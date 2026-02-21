Evo reakcija nakon prve utrke u novoj sezoni Superbikea

Rano ujutro završena je prva utrka nove sezone Superbikea - motociklističkog spektakla koji možete pratiti ekskluzivno putem platforme VOYO.

Pobjednik utrke bio je sjajni Talijan Nicolo Bulega koji je s vremenom 1:28.244 osigurao "pole position", demonstriravši brzinu koju nitko drugi nije mogao pratiti. Gotovo pet sekundi sporiji bio je njegov sunarodnjak Yari Montella, dok se na trećem mjestu našao i treći Talijan Lorenzo Baldassarri.

Njih trojica nisu mogla skrivati zadovoljstvo poslije utrke koja je bila prepuna uzbuđenja i iznenađenja, prenosi Superbike News.

“Ovo je bilo nevjerojatno! Bili smo najbrži u svakoj sesiji, startali smo s pole positiona i potom pobijedili u prvoj utrci. Bilo je nevjerojatno. Ova staza je za mene posebna i svaki put kada ovdje vozim uživam u svakom krugu. Kada imate dobar osjećaj s motociklom na stazi poput ove, to je nešto što je teško objasniti. Jako sam sretan i želim nastaviti ovako. Pobijediti u utrci nikada nije lako. Morate ostati fokusirani tijekom cijele utrke jer se svašta može dogoditi. Morate biti precizni, gotovo savršeni, kako biste upravljali gumama i pritom ostali brzi,” rekao je Bulega iz Aruba.it Racing – Ducatija.

Sličnog je mišljenja bio i Montella iz Barni Spark Racing Teama kojemu je ovo prvi podij.

“Ovo je ostvarenje sna – moj prvi podij u WorldSBK-u. Želim zahvaliti momčadi na svom poslu koji smo odradili tijekom zime i na testiranju ovdje. Imali smo dobru osnovnu postavku još od ponedjeljka i danas smo samo trebali dovršiti posao. Odradili smo svoj posao u Superpoleu, a zatim i u prvoj utrci. Nakon teške prošle sezone, posebno je imati prvi podij. Presretan sam.”

Sreću nije mogao sakriti ni Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven).

“Ovo je bilo kao moj debi u WorldSSP-u kada sam pobijedio u svojoj prvoj utrci u Aragonu. Danas sam osjetio da sam zaista stigao u WorldSBK i završiti na postolju je sjajno. Jako sam, jako uzbuđen zbog ove sezone. Ovo mi je bilo veliko olakšanje jer smo ovaj tjedan radili vrlo dobar posao. U garaži vlada sjajna atmosfera i svi radimo zajedno, korak po korak. Osjećaj je od prvih krugova bio dobar i dodatno se poboljšao. Gradili smo formu prema prvoj utrci i danas smo zajedno ostvarili prvi podij. To nam jako puno znači", rekao je Baldassarri, čije riječi prenosi Superbike News.

Podsjetimo, Superbike World Championship (WorldSBK), međunarodno motociklističko natjecanje, ušlo je u svoju 39. sezonu. Istaknuto kao jedna od vodećih utrka u svijetu motociklističkih natjecanja, pokrenuto je 1988.

Superbike World Championship (WorldSBK) možete gledati na platformi VOYO, a sljedeća je utrka u nedjelju, 22. veljače. U 3 sata ujutro su kvalifikacije, dok je u 6 glavna utrka.

