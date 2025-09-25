Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 09. 2025.
Ljubav Želite da vas on(a) pusti na miru, kako biste mogli živjeti slobodno. Niste zainteresirani za obveze i odgovornosti. Lijepo ste to sebi zamislili.
Posao U vašem radnom okružju ne događa se ništa značajno. I dalje niste zadovoljni vašim poslodavcima. Nije vam idealno vrijeme za promjenu posla.
Zdravlje Postali ste nepredvidljivi. Možda ste takvi oduvijek? Ako ne dobijete to što tražite, naljutite se poput djeteta. Ruši vas egocentrizam.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
lijepi prizor /
Pogledajte semafor! Dinamo na liderskoj poziciji u Europskoj ligi
NAJVEĆI VAL PRIZNANJA /
Ima li šanse za državu Palestinu i kako bi mogla izgledati?
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 09. 2025.