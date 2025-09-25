Dnevni horoskop, Strijelac, 25. 09. 2025.

Ljubav Želite da vas on(a) pusti na miru, kako biste mogli živjeti slobodno. Niste zainteresirani za obveze i odgovornosti. Lijepo ste to sebi zamislili.

Posao U vašem radnom okružju ne događa se ništa značajno. I dalje niste zadovoljni vašim poslodavcima. Nije vam idealno vrijeme za promjenu posla.

Zdravlje Postali ste nepredvidljivi. Možda ste takvi oduvijek? Ako ne dobijete to što tražite, naljutite se poput djeteta. Ruši vas egocentrizam.

