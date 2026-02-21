FREEMAIL
PREKINULA ŠUTNJU /

Iako se nikad nije službeno razveo, ona je bila s njim do kraja: Javila se djevojka Erica Danea

Iako se nikad nije službeno razveo, ona je bila s njim do kraja: Javila se djevojka Erica Danea
Foto: Carla Van Wagoner/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH/Alamy/Profimedia

Tijekom posljednje faze života Dane je imao podršku bivše supruge, ali je istovremeno nastavio emocionalni odnos s modelom i umjetnicom Janell Shirtcliff, koja je sada podijelila niz fotografija i videozapisa kao oproštajni hommage

21.2.2026.
20:41
Hot.hr
Carla Van Wagoner/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH/Alamy/Profimedia
Smrt glumca Erica Danea, zvijezde serije 'Uvod u anatomiju', potresla je javnost, a njegova partnerica Janell Shirtcliff (42) sada se oglasila po prvi put podijelivši putem Instagram storyja emotivne uspomene samo dva dana nakon što je glumac preminuo u 53. godini od posljedica amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Foto: Instagram

Dane je slavu stekao ulogom dr. Marka Sloana, poznatog kao „McSteamy“, a bolest mu je dijagnosticirana manje od godinu dana prije smrti. Riječ je o rijetkoj i neizlječivoj neurodegenerativnoj bolesti koja postupno oštećuje živčani sustav te dovodi do paralize mišića.

Foto: Instagram

Nikad se nije službeno razveo od bivše supruge

Iako se 2017. razveo od supruge Rebecca Gayheart, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima zbog kćeri Billie (15) i Georgia (13), a razvod nikada nije službeno dovršen. Neposredno prije nego što je javno objavio dijagnozu ALS-a, par je čak odustao od finalizacije razvoda.

Tijekom posljednje faze života Dane je imao podršku bivše supruge, ali je istovremeno nastavio emocionalni odnos s modelom i umjetnicom Janell Shirtcliff, koja je sada podijelila niz fotografija i videozapisa kao oproštajni hommage.

Na snimkama i fotografijama vidi se Daneov prepoznatljiv osmijeh, uključujući trenutke dok je radio tetovažu ili se smijao s partnericom. Shirtcliff je objavila i video u kojem zajedno voze kroz pustinjski krajolik dok pjevaju pjesmu Money for Nothing grupe Dire Straits.

Posebno emotivan bio je i prizor na kojem Dane nježno ljubi partnericu u čelo dok poziraju na stubištu, kao i završni video u kojem njegova mlađa kći Georgia pomaže postaviti oca za fotografiranje.

Shirtcliff je bila uz njega i tijekom njegovog posljednjeg pojavljivanja na crvenom tepihu 18. lipnja u Los Angelesu, osam mjeseci prije smrti.

Foto: Instagram

Nakon smrti pokrenuta humanitarna akcija

Nakon Daneove smrti pokrenuta je i humanitarna akcija. Prijatelji su otvorili GoFundMe kampanju za financijsku pomoć njegovim kćerima, a do subote ujutro prikupljeno je više od 183.000 dolara od planiranih 250.000.

Nakon dijagnoze, glumčevo zdravstveno stanje brzo se pogoršavalo. Koristio je invalidska kolica, izgubio funkciju jedne ruke te je prošlog mjeseca otkazao javno pojavljivanje zbog „fizičke realnosti“ bolesti.

Unatoč teškoj dijagnozi, Dane je ostao aktivan u glumi. U prosincu je na virtualnoj panel raspravi za IAMALS.org poručio:

„Još uvijek imam svoj um i govor. Ne planiram odustati od svoje svrhe zbog bolesti.“

 

Eric Dane
