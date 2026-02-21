Švedska se upušta u eksperiment? Tiče se djece, usprotivila se i policija, ali i zatvorska uprava!

Švedska je u četvrtak razotkrila kako će u praksi izgledati izdržavanje kazne zatvora za djecu već od 13 godina osuđenu za teška kaznena djela. Reforma, koja bi trebala stupiti na snagu u srpnju, već je izazvala snažne reakcije i val kritika u javnosti.

Manjinska desna vlada, koju u parlamentu podupiru krajnje desni Švedski demokrati, borbu protiv eskalacije nasilnog kriminala postavila je visoko na listu prioriteta. Još u siječnju najavljeno je spuštanje dobne granice kaznene odgovornosti s 15 na 13 godina, piše The Straits Times.

Od ukupno 126 institucija i tijela koja su sudjelovala u savjetovanju, većina je prema dostupnim informacijama bila kritična ili se otvoreno usprotivila prijedlogu. Među protivnicima su bili i policija te zatvorska uprava. Unatoč tome, vlada je odlučila nastaviti s provedbom mjera. Skandinavska zemlja već više od deset godina pokušava obuzdati rast organiziranog nasilnog kriminala, koji je ponajviše povezan s obračunima suparničkih bandi i borbom za prevlast na tržištu droge.

Uključivanje maloljetnika u zločine

Labavo strukturirane kriminalne mreže sve češće putem interneta vrbuju djecu mlađu od 15 godina, nudeći im visoke iznose za sudjelovanje u pucnjavama i bombaškim napadima, svjesne da, ako budu uhvaćeni, ne mogu završiti iza rešetaka.

Vlada je u četvrtak objavila da je osam postojećih zatvora dobilo zadatak pripremiti posebne odjele za maloljetnike, a tri bi trebala biti operativna do 1. srpnja, kada je predviđen početak primjene reforme. Djeca će biti fizički odvojena od punoljetnih zatvorenika. Noću će provoditi 11 sati zaključana u ćelijama, dok odrasli zatvorenici ostaju zatvoreni 14 sati, pojasnio je ministar pravosuđa Gunnar Strömmer na konferenciji za medije. Tijekom dana maloljetnici će pohađati školsku nastavu te imati na raspolaganju vlastitu kantinu, dvorište za rekreaciju, teretanu i ambulantu.

"Društvo i kriminal su se temeljno promijenili", izjavio je Strömmer. "Mladi općenito čine manje kaznenih djela. No oni koji ih čine, čine ih više i znatno teža kaznena djela", rekao je, dodajući da je "puno češća upotreba oružja i eksploziva među mladima".

Udruga za prava djece Bris oštro je reagirala, ocijenivši reformu "kontraproduktivnom, nedovoljno istraženom i suprotnom pravima djece". Iz Brisa upozoravaju da bi zatvaranje tako mladih osoba moglo povećati stopu povrata u kriminal te dodatno potaknuti kriminalne mreže da regrutiraju još mlađu djecu.

Mjera se, prema najavi, uvodi privremeno i zasad će vrijediti pet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamere RTL-a jedine u odjelu u Remetincu koji odlučuje o sudbini zatvorenika!