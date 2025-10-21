Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 10. 2025.

Ljubav Previše pažnje posvećujete vlastitom fizičkom izgledu, a premalo razvoju karakternih vrlina. Osjećaj praznine govori vam da negdje griješite.

Posao Igrate važnu tržišnu utakmicu. Vaš nagon za poslovnim uspjehom nikad nije bio jači i djelotvorniji. Želite se financijski osigurati za budućnost.

Zdravlje Imate volje i snage za velike promjene i preobražaje. Sada možete relativno lako i bezbolno iskorijeniti vaše predrasude i loše stare navike.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min