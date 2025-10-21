Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Previše pažnje posvećujete vlastitom fizičkom izgledu, a premalo razvoju karakternih vrlina. Osjećaj praznine govori vam da negdje griješite.

Posao Igrate važnu tržišnu utakmicu. Vaš nagon za poslovnim uspjehom nikad nije bio jači i djelotvorniji. Želite se financijski osigurati za budućnost.

Zdravlje Imate volje i snage za velike promjene i preobražaje. Sada možete relativno lako i bezbolno iskorijeniti vaše predrasude i loše stare navike.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. 10. 2025.