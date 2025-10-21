Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 21. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 21. 10. 2025.
Ljubav Planetarna harmonija čini vas sretnim i zadovoljnim. Sve se odvija po vašem planu i programu. U vas će se zagledati netko vrijedan i praktičan.

Posao Imate nove ambicije. Možda očekujete previše od sebe. Čuvajte se megalomanije. Radite stvari majstorski sa stilom, smireno i postupno.

Zdravlje Osjećate se dobro, sve bolje. U vašem mentalnom sklopu prevladaju optimistični tonovi. Potpuno ste ozdravili. Ništa vas više ne boli.

