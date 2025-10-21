Dnevni horoskop, Ribe, 21. 10. 2025.

Ljubav Postali ste zadovoljni sa sobom samima. Više nemate problema sa samopoštovanjem. Dobrim vibracijama u srcu inicirate sretne događaje.

Posao Dobro su vam aspektirane transakcije vezane uz kupovinu ili prodaju nekretnina. Možda iz poslovnih razloga iznenada otputujete negdje daleko.

Zdravlje Prestali ste živjeti u prošlosti. Uspjeli ste uspostaviti kontrolu nad vašim nerazumnim željama. Definitivno ste isplivali iz emocionalne krize.

