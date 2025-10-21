Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 21. 10. 2025.
Ljubav Zagledati ćete se u jednu osobu, i to već na prvi pogled. Simpatija će biti obostrana. Potpuno ćete se emocionalno razvedriti i preporoditi.
Posao Dugo se ništa važno nije događalo, i onda odjednom dobijete više raznih ponuda za posao. Velike stvari upravo se pokreću. Primite se posla.
Zdravlje Ubrzano se oporavljate od raznih problema. Ono što vas nije uništilo, to vas je ojačalo. Postali ste svjesni da u vama egzistira neuništivi duh.
