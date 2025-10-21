Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 21. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 21. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Strastveni Lavovi privlače pažnju gdje god se pojave. U vrhunskoj ste ljubavnoj formi. Idealan vam je trenutak za ostvarenje skrivenih snova.

Posao Svijest o vlastitoj vrijednosti od pomoći vam je u poslovanju. Naučili ste reći ne. Poboljšali ste mišljenje o sebi, i odmah vas i drugi više poštuju.

Zdravlje Trošite novac na uljepšaj sebe. Pozitivno razmišljate i dobro se osjećate. U psihofizičkoj ste ravnoteži, a to vam se već dugo nije dogodilo.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 21. 10. 2025.