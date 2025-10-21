Dnevni horoskop, Lav, 21. 10. 2025.

Ljubav Strastveni Lavovi privlače pažnju gdje god se pojave. U vrhunskoj ste ljubavnoj formi. Idealan vam je trenutak za ostvarenje skrivenih snova.

Posao Svijest o vlastitoj vrijednosti od pomoći vam je u poslovanju. Naučili ste reći ne. Poboljšali ste mišljenje o sebi, i odmah vas i drugi više poštuju.

Zdravlje Trošite novac na uljepšaj sebe. Pozitivno razmišljate i dobro se osjećate. U psihofizičkoj ste ravnoteži, a to vam se već dugo nije dogodilo.

