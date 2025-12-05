Holivudska glumica tvrdi da je bila drogirana, nove snimke otkrile neugodane detalje

Glumica Tara Reid (50), koja je poznata po ulozi u filmskom serijalu “Američka pita”, završila je prošlog tjedna u bolnici nakon što je prijavila policiji da ju je netko drogirao u hotelu u Rosemontu. Tvrdila je da joj je nepoznata osoba ubacila drogu u piće dok je nakratko izašla zapaliti cigaretu.

@tmz 🚨EXCLUSIVE: Tara Reid says she was at a Chicago hotel early Sunday morning, when somebody slipped a drug in her drink and she was rendered unconscious. We obtained this video, showing Tara splayed out on a stretcher as paramedics took her to a nearby hospital. STORY AT LINK IN BIO 🔗 ♬ original sound - TMZ

Snimke ne potvrđuju njezine tvrdnje

Prema najnovijim informacijama policije, nadzorne kamere nisu zabilježile trenutak u kojem bi netko dirao njezino piće. “Snimka prikazuje Taru Reid u hotelskom baru, no nijednom se ne vidi da netko manipulira njezinim pićem”, naveli su iz policije za Daily Mail. Konobar je, prema njihovim riječima, pokrio njezino piće salvetom dok je bila izvan bara, što je uobičajena praksa osoblja.

Glumica i dalje uvjerena da je drogirana

Unatoč policijskim navodima, Reid tvrdi da je bila žrtva drogiranja. Istaknula je da se ne sjeća ničega nakon što je popila jedno piće, a probudila se tek osam sati kasnije – u bolnici. “Nitko ne završi onesposobljen toliko dugo zbog jednog pića. Osjećaj bespomoćnosti bio je stravičan”, rekla je glumica.

Dodala je da je cijeli događaj ostavio posljedice na njezino mentalno zdravlje te da i dalje pati od nesanice. “Nešto mi se dogodilo. Ne mogu ignorirati to što osjećam.”

Policija čeka bolničke nalaze

Policijski istražitelji potvrdili su da su pregledali snimke te razgovarali s osobljem i svjedocima, ali da trenutačno ne sumnjiče nikoga. Čekaju medicinsku dokumentaciju kako bi doznali rezultate specifičnih toksikoloških testova koje je glumica navodno obavila.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Agent poručuje: 'Budite oprezni'

Reidin agent istaknuo je da se glumica oporavlja te u potpunosti surađuje s policijom. Dodao je i apel javnosti da uvijek pripaze na svoja pića i ne ostavljaju ih bez nadzora.

POGLEDAJTE VIDEO:Frontmen Crvene Jabuke o 40 godina karijere, Halidu i Sarajevu