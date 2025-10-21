Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 10. 2025.

Ljubav Zabrinuti ste bez vidljivog razloga. Predosjećate događaje koji bi se trebali dogoditi u bliskoj budućnosti. Obmanjuje vas maglovita intuicija.

Posao Vaša maštovitost, i praktične sposobnosti osobe rođene u znaku Djevice, dobitna su radna kombinacija. Slijedi vam financijski prosperitet.

Zdravlje Utjecaj tranzitnog Marsa čini vas nestrpljivim, razdražljivim, hiperaktivnim. Nedostatak opreza u prometu može biti vrlo opasna stvar.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min