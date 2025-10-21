Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 10. 2025.
Ljubav Monotonija u vašoj vezi pretvara se u depresiju. Međusobna komunikacija je u slijepoj ulici. Morate progovoriti novim ljubavnim jezikom.

Posao Previše ste se izolirali od drugih. Postavili ste nevidljive prepreke između sebe i ostatka svijeta, i zbog toga trpi i ispašta vaš poslovni razvoj.

Zdravlje Istjerujete iz sebe samih tjeskobu i nezadovoljstvo na odlučan način. Osim samopouzdanja, potrebno vam je i ispravno razlučivanje.

