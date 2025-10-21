Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 10. 2025.
Ljubav Monotonija u vašoj vezi pretvara se u depresiju. Međusobna komunikacija je u slijepoj ulici. Morate progovoriti novim ljubavnim jezikom.
Posao Previše ste se izolirali od drugih. Postavili ste nevidljive prepreke između sebe i ostatka svijeta, i zbog toga trpi i ispašta vaš poslovni razvoj.
Zdravlje Istjerujete iz sebe samih tjeskobu i nezadovoljstvo na odlučan način. Osim samopouzdanja, potrebno vam je i ispravno razlučivanje.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PROCURILI DETALJI /
Otkriven razlog razvoda Kojića i 15 godina mlađe Sofije: Njezin plan nitko nije mogao srušiti
OBNOVILI ODNOS /
Pala pomridba između Ane Nikolić i Raleta? Susjedi otkrili detalje: 'Borave skupa, viđamo je'
STVARI POŠLE PO ZLU /
Žena zapalila zgradu zbog žohara: Poginula majka dvomjesečne bebe dok se spašavala iz buktinje
ISKUSTVA RODITELJA /
Šesto čulo ili bujna mašta? Djeca nas jezivim izjavama ponekad ostave bez teksta
DEMANTIRA TVRDNJE /
Darko Lazić se oglasio nakon vijesti o novoj nesreći: 'Imam grčeve'
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 21. 10. 2025.