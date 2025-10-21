Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Dišete punim plućima. Ono što se započeli krajem prošlog tjedna, danas ćete dovršiti. On(a) slično misli i osjeća kao i vi. Idealan ste ljubavni par.

Posao Za razliku od mnogih drugih, vi bezbrižno podnosite poslovne neuspjehe. Ne predajete se lako. Vaša pokretačka snaga je zlata vrijedna.

Zdravlje Saturn vam daruje nove spoznaje i novu samosvijest. Jasno vidite sebe, sa svim svojim manama i vrlinama. Sami ste sebi najbolji iscjelitelj.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 10. 2025.