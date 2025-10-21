Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 21. 10. 2025.
Ljubav Dišete punim plućima. Ono što se započeli krajem prošlog tjedna, danas ćete dovršiti. On(a) slično misli i osjeća kao i vi. Idealan ste ljubavni par.
Posao Za razliku od mnogih drugih, vi bezbrižno podnosite poslovne neuspjehe. Ne predajete se lako. Vaša pokretačka snaga je zlata vrijedna.
Zdravlje Saturn vam daruje nove spoznaje i novu samosvijest. Jasno vidite sebe, sa svim svojim manama i vrlinama. Sami ste sebi najbolji iscjelitelj.
