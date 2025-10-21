Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 21. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 21. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Niste završili jednu priču iz vlastite ljubavne prošlosti i zbog toga nemate mira u sadašnjosti. On(a) radi sve i svašta da vas iznova zasluži.

Posao U glavi vrtite konstruktivan film. Svjesni ste pozicije u kojoj se nalazite. Mnogima je puno gore nego vama. Sretni ste s onim što trenutno imate.

Zdravlje Imate neraščišćenih ljubavnih računa u vlastitom srcu. Lako izgubite ravnotežu. Dopuštate da se netko poigrava s vašim emocijama.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 21. 10. 2025.