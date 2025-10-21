Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 21. 10. 2025.
Ljubav Niste završili jednu priču iz vlastite ljubavne prošlosti i zbog toga nemate mira u sadašnjosti. On(a) radi sve i svašta da vas iznova zasluži.
Posao U glavi vrtite konstruktivan film. Svjesni ste pozicije u kojoj se nalazite. Mnogima je puno gore nego vama. Sretni ste s onim što trenutno imate.
Zdravlje Imate neraščišćenih ljubavnih računa u vlastitom srcu. Lako izgubite ravnotežu. Dopuštate da se netko poigrava s vašim emocijama.
