Dnevni horoskop, Rak, 21. 10. 2025.

Ljubav Niste završili jednu priču iz vlastite ljubavne prošlosti i zbog toga nemate mira u sadašnjosti. On(a) radi sve i svašta da vas iznova zasluži.

Posao U glavi vrtite konstruktivan film. Svjesni ste pozicije u kojoj se nalazite. Mnogima je puno gore nego vama. Sretni ste s onim što trenutno imate.

Zdravlje Imate neraščišćenih ljubavnih računa u vlastitom srcu. Lako izgubite ravnotežu. Dopuštate da se netko poigrava s vašim emocijama.

