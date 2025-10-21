Dnevni horoskop, Djevica, 21. 10. 2025.

Ljubav Imate novu ljubavnu opciju. Netko vam je zapeo za oko i ne prestajete misliti na tu osobu. Ako je riječ o Biku, ljubav će vam biti uzvraćena.

Posao Razmišljate o vlastitim interesima, i uredno zaboravljate na želje i potrebe vaših bliskih suradnika. Vaša solo igra neće naići na odobravanje.

Zdravlje Vaša raspoloženja osciliraju. Preosjetljivi ste na vlastito ja. Ne prihvaćate kritike na vlastiti račun, i to je jasna potvrda vaše nesigurnosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min