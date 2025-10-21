Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 21. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 21. 10. 2025.
Ljubav Ego igre potenciraju destrukciju u vašoj vezi. Sebično ispunjavanje (samo) vlastitih želja udaljava vas od sreće. Možda konačno progledate.

Posao Morate se dodatno angažirati da biste finalizirali vaše poslovne projekte. Ako ostanete raspršeni i rasijani, sve ćete dovesti u znak pitanja.

Zdravlje Niste zainteresirani za sportske aktivnosti. Bezvoljnost se loše odražava na vaš bioritam. Potreban vam je optimističan preokret u glavi.

