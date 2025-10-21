Dnevni horoskop, Ovan, 21. 10. 2025.

Ljubav Vaša ljubav raste i razvija se. Ako niste u vezi, vaš ljubavni status za koji dan će se promijeniti. Strijelac ili Vodenjak? Vaše srce zna najbolje.

Posao Vaša poslovna zbilja je kaotična. U financijskom ste minusu zbog prekomjerne potrošnje novaca. Čekate da vas spasi (bogati) anđeo čuvar.

Zdravlje Izgledate skoro pa savršeno. Osjećate se dobro u vlastitoj koži. Vaš organizam se čudotvorno regenerira. Imate obilnu planetarnu potporu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min