Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 21. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 21. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaša ljubav raste i razvija se. Ako niste u vezi, vaš ljubavni status za koji dan će se promijeniti. Strijelac ili Vodenjak? Vaše srce zna najbolje.

Posao Vaša poslovna zbilja je kaotična. U financijskom ste minusu zbog prekomjerne potrošnje novaca. Čekate da vas spasi (bogati) anđeo čuvar.

Zdravlje Izgledate skoro pa savršeno. Osjećate se dobro u vlastitoj koži. Vaš organizam se čudotvorno regenerira. Imate obilnu planetarnu potporu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 21. 10. 2025.