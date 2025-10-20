Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 10. 2025.
Ljubav Vremenska prognoza u vašem srcu se razvedrava. Postaje vam jasno ono što vam je odavno trebalo biti jasno. Vjernost spašava vašu vezu.
Posao Komunicirate s raznim osobama. Vaši poslovni interesi šire se u inozemstvo. Pazite da ne izgubite važne dokumente. Čuvajte se krađa.
Zdravlje Više ne dopuštate sebi depresivno raspoloženje. Previše ste pozitivni da biste se osjećali loše. Uz smijeh i zabavu brzo ćete ozdraviti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NAJBOLJA IZDANJA /
Candice Swanepoel godine ne mogu ništa, zasjala na Victoria's Secret reviji
PROVJERILI SMO /
RTL Dosje analizira: Evo što sve donose izmjene Zakona o radu
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 10. 2025.