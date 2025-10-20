Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 10. 2025.

Ljubav Skladni utjecaji Venere čine vas dobro raspoloženim. Sami ste sebi lijepi, a i drugima ste zgodni i privlačni. Vaš ljubavni život je u procvatu.

Posao Imate velike želje i ambicije. Od sebe puno očekujete. Svjesni ste da uspjeh ovisi o vašem angažmanu. Nestrpljenje vam stvara dodatni pritisak.

Zdravlje Osjećate se bolje nego proteklih dana. U vašem preosjetljivom srcu pojavljuju se prvi impulsi nove hrabrosti. Strah vas je dosta dugo blokirao.

