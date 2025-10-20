Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Skladni utjecaji Venere čine vas dobro raspoloženim. Sami ste sebi lijepi, a i drugima ste zgodni i privlačni. Vaš ljubavni život je u procvatu.       

Posao Imate velike želje i ambicije. Od sebe puno očekujete. Svjesni ste da uspjeh ovisi o vašem angažmanu. Nestrpljenje vam stvara dodatni pritisak.     

Zdravlje Osjećate se bolje nego proteklih dana. U vašem preosjetljivom srcu pojavljuju se prvi impulsi nove hrabrosti. Strah vas je dosta dugo blokirao.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 10. 2025.