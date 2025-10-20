Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 20. 10. 2025.
Ljubav U vašoj se vezi sve pretvorilo u naviku, nestala je radost, nema više nadahnuća. Razgovarajte s njim ili s njom, i otkriti ćete gdje točno griješite.
Posao Ne izvršavate vaše obveze. Izbjegavate preuzeti odgovornost. Ako radite kod privatnog poslodavca, mogli biste dobiti ukor pred isključenje!
Zdravlje Propali ste u depresiju iz koje ne vidite izlaz. Urušava vas nedostatak povjerenja i odanosti u vašoj vezi. Odluke su samo na vama.
