Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 20. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 20. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Dok se vi lijepo igrate i zabavljate, netko uporno tuguje za vama. Život zna biti okrutan. Postali ste nemilosrdni, a da to niste ni primijetili.    

Posao Ispunjavate svoje poslovne snove. Rušite sve prepreke na putu razvoja. Vaš daljnji prosperitet ponajprije ovisi o vašim lavljim vrlinama.  

Zdravlje Pokazujete vašu superiornost u svakoj prilici. Pazite da bahatim i arogantnim ponašanjem ne izazovete višu silu, sudbinu ili lošu karmu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 20. 10. 2025.