Dnevni horoskop, Lav, 20. 10. 2025.

Ljubav Dok se vi lijepo igrate i zabavljate, netko uporno tuguje za vama. Život zna biti okrutan. Postali ste nemilosrdni, a da to niste ni primijetili.

Posao Ispunjavate svoje poslovne snove. Rušite sve prepreke na putu razvoja. Vaš daljnji prosperitet ponajprije ovisi o vašim lavljim vrlinama.

Zdravlje Pokazujete vašu superiornost u svakoj prilici. Pazite da bahatim i arogantnim ponašanjem ne izazovete višu silu, sudbinu ili lošu karmu.

