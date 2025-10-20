Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 20. 10. 2025.
Ljubav Dok se vi lijepo igrate i zabavljate, netko uporno tuguje za vama. Život zna biti okrutan. Postali ste nemilosrdni, a da to niste ni primijetili.
Posao Ispunjavate svoje poslovne snove. Rušite sve prepreke na putu razvoja. Vaš daljnji prosperitet ponajprije ovisi o vašim lavljim vrlinama.
Zdravlje Pokazujete vašu superiornost u svakoj prilici. Pazite da bahatim i arogantnim ponašanjem ne izazovete višu silu, sudbinu ili lošu karmu.
