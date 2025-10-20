Dnevni horoskop, Ribe, 20. 10. 2025.

Ljubav Svjesni ste vlastite fizičke privlačnosti, ali i dalje ste duboko u sebi nesigurni. Krajnje je vrijeme da prestanete igrati igre s tuđim emocijama.

Posao Skloni ste intrigama i manipulacijama, čak i ucjenama. Ne birate sredstva da biste ostvarili poslovne ambicije. Izgubit ćete tlo pod nogama!

Zdravlje Moguće su određene dermatološke smetnje, i to posebno kod starije populacije astroloških Riba. Previše ste osjetljivi na vlastitu ljepotu.

