Dnevni horoskop, Ribe, 20. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 20. 10. 2025.
Ljubav Svjesni ste vlastite fizičke privlačnosti, ali i dalje ste duboko u sebi  nesigurni. Krajnje je vrijeme da prestanete igrati igre s tuđim emocijama.     

Posao Skloni ste intrigama i manipulacijama, čak i ucjenama. Ne birate sredstva da biste ostvarili poslovne ambicije. Izgubit ćete tlo pod nogama!    

Zdravlje Moguće su određene dermatološke smetnje, i to posebno kod starije populacije astroloških Riba. Previše ste osjetljivi na vlastitu ljepotu.

