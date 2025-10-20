Dnevni horoskop, Rak, 20. 10. 2025.

Ljubav Upetljali ste se u čudnu ljubavnu vezu i više ne znate kuda i kako dalje. Ako želite pronaći izlaz iz situacije, što prije uključite vaš zdrav razum.

Posao Radite previše, a drugi se odmaraju. Međuljudski odnosi u vašem radnom okružju daleko su od idealnih. Za mnogo toga su krivi poslodavci.

Zdravlje Samoća nije vaša sudbina. Svemu dođe kraj, i vi ćete izaći iz samonametnute (nezdrave) izolacije. Pojavljuje se svjetlo na kraju tunela.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn