Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 20. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 20. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Upetljali ste se u čudnu ljubavnu vezu i više ne znate kuda i kako dalje. Ako želite pronaći izlaz iz situacije, što prije uključite vaš zdrav razum.  

Posao Radite previše, a drugi se odmaraju. Međuljudski odnosi u vašem radnom okružju daleko su od idealnih. Za mnogo toga su krivi poslodavci.   

Zdravlje Samoća nije vaša sudbina. Svemu dođe kraj, i vi ćete izaći iz samonametnute (nezdrave) izolacije. Pojavljuje se svjetlo na kraju tunela.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 20. 10. 2025.