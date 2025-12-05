Luksuzni automobili, brod i lažne dnevnice: Tko je sve upleten u Aferu Geodezija?

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podigao je optužnicu koja trese akademsku i državnu elitu. Čak 29 osoba i jedna tvrtka terete se za zlouporabu europskih fondova u tzv. aferi Geodezija. Među optuženima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković te bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo.

U centru optužnice su teška kaznena djela – zlouporaba položaja, korupcija, pogodovanje, krivotvorenje i pranje novca. Šteta? Ogromnih 2,8 milijuna eura.

Namještanje javnih nabava i luksuzni troškovi

Prema EPPO-u, Đapo i profesor Boško Pribičević od 2019. do 2023. manipulirali su 27 javnih nabava vrijednih gotovo 6 milijuna eura, od čega je 85 posto financirala EU. Namještali su poslove “svojim” tvrtkama, a zauzvrat im je vraćan dio novca ili su plaćani njihovi privatni troškovi.

Optužba navodi da su projektni novac trošili na dva luksuzna automobila za osobnu upotrebu, ali i na motorni brod, koji nije imao nikakve veze s projektima – iznajmljivali su ga za nautički turizam. Osim toga, u čak 266 slučajeva prijavljivali su lažne putne troškove i dnevnice za sebe i svoje suradnike za putovanja koja se nikada nisu dogodila.

Upleteni bivši pomoćnik ministrice

U aferu je umiješan i bivši pomoćnik ministrice kulture, Trupković. Optužen je da je, u zamjenu za materijalnu korist, posao 3D dokumentiranja zgrada oštećenih potresima namjestio Geodetskom fakultetu, iako je znao da sami neće obaviti posao nego će angažirati privatnu tvrtku u vlasništvu dekana i profesora.

EPPO tvrdi da je Trupković potpisivao izvješća bez provjere, pa čak i ona u kojima je lažno navedeno da je snimanje dovršeno ili da su objekti već bili plaćeni. Na temelju takvih izvješća Ministarstvo kulture isplatilo je Geodetskom fakultetu više od 2,5 milijuna eura, od čega je 800.000 eura kasnije morao pokriti hrvatski državni proračun jer nije bilo javne nabave.

Trupković je odobrio još jedno izvješće od 3,2 milijuna eura, ali isplata je zaustavljena kad su službenici otkrili da se radi o – istim objektima kao i prije.

Ukupna šteta

Posljedice? Preplaćen posao za 900.000 eura, a dokumentiranje su morale ponoviti druge firme, što je donijelo dodatne troškove.

Ukupna šteta: 2,8 milijuna eura – 1,2 milijuna EU, 1,4 milijuna državnom proračunu, 200.000 samom fakultetu.

Nepripadna korist: 670.000 eura – od čega je, prema EPPO-u, Đapo zadržao 140.000 eura, a Pribičević 307.000.

Afera koja je počela kao “stručni projekti” završila je kao jedna od najvećih optužnica u hrvatskoj akademskoj zajednici.

