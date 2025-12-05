Lana Jurčević novim videom nasmijala tisuće pratitelja: 'Sve boli ko da sam u penzij'

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41), jedna od najpopularnijih domaćih glazbenica, ponovno je osvojila društvene mreže svojom iskrenošću i humorom. U najnovijoj objavi iz Zagreba, Lana je snimila kratki video u kojem se našalila na račun godina, trudnoće i braka, što je odmah izazvalo val pozitivnih komentara.

Duhovita igra sa stereotipima

U videu Lana sinkronizira komični audiozapis u kojem muški glas postavlja pitanja o godinama i bračnom statusu. Na rečenicu: „Koliko ti imaš godina?“ stiže odgovor: „Četrdeset i dvije“, a potom i komentari o (ne)isplativosti udaje. Lana je pritom glumila zamišljeno lice i pijuckala iz čaše, pokazujući da joj ne nedostaje ironije.

Dodatna doza humora u opisu objave

Uz video je dodala i vrlo iskren opis: „Ima pravo. Ionako me sve boli kao da sam u penziji“, čime je nasmijala brojne pratitelje. Otkrila je i djelić svog dana: „Jedva sam se iskoprcala s ovim trbuhom danas iz kuće za intervju i konferenciju“, što je oduševilo mnoge koji cijene njezinu prirodnost.

Reakcije pratitelja ne prestaju

Komentari su se nizali brzinom svjetlosti. „To mačko samo jako uživaj za dvoje... troje... koliko god. Nemaš se šta kome pravdati, TI NA PRVOM MJESTU“, poručila joj je jedna obožavateljica. Drugi su dodali kako im je Lana uljepšala dan i nasmijala ih svojim opuštenim stilom.

