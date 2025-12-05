FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USKRSNUO JE /

Kuca li na vrata reprezentacije? Bivši hajdukovac bio je otpisan, a sada ga hvali i trener

Kuca li na vrata reprezentacije? Bivši hajdukovac bio je otpisan, a sada ga hvali i trener
×
Foto: Antonio Balasco/alamy/profimedia

'Što se tiče njegovih kretanja, jedan je od najpouzdanijih'

5.12.2025.
11:05
Sportski.net
Antonio Balasco/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Lazio je pobijedio Milan s 1-0 i plasirao se u četvrtfinale talijanskog Kupa. Mattia Zaccagni zabio je pogodak za prolaz ekipe Maurizija Sarrija.

Luka Modrić ušao je u 81. minuti za Milan, a Toma Bašić je odigrao cijeli susret za Lazio. Bivši veznjak Hajduka udahnuo je ove sezone novi život u Rimu. Već je bio otpisan, prošle sezone nije odigrao niti minute, činilo se da će tako biti i ove sezone, a onda je spletom okolnosti dobio priliku u petom kolu Serie A i od tada je standardan u momčadi Lazija.

Sve o talijanskom Kupu čitajte na portalu Net.hr.

Sarri ga hvali, čeka li ga povratak među Vatrene?

Postigao je jedan pogodak i dva puta asistirao te je postao pravi motor momčadi iz Rima, a na pres konferenciji nakon prolaska Milana ga je nahvalio i trener Sarri. "Stigao je prije mnogo godina s velikim nadanjima, a onda se malo izgubio. Nisam oklijevao da ga vratim, a on nam sada uvelike vraća. Osim toga, što se tiče njegovih kretanja, jedan je od najpouzdanijih", pričao je Sarri koji je uskrsnuo Tomu Bašića. 

Bašić je dva puta nastupio za hrvatsku reprezentaciju, odigrao je ukupno 31 minutu u studenom 2020. godine. Sada je opet standardan u talijanskoj prvoj ligi, igra vrlo dobro i tko zna, možda se nađe na radaru Zlatka Dalića nakon pet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan: 'Trebalo se dobro posložiti nakon spoznaje da ćemo nastaviti u President Cupu'

Toma BašićLazioCoppa ItaliaMaurizio Sarri
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USKRSNUO JE /
Kuca li na vrata reprezentacije? Bivši hajdukovac bio je otpisan, a sada ga hvali i trener