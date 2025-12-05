Kuca li na vrata reprezentacije? Bivši hajdukovac bio je otpisan, a sada ga hvali i trener

Lazio je pobijedio Milan s 1-0 i plasirao se u četvrtfinale talijanskog Kupa. Mattia Zaccagni zabio je pogodak za prolaz ekipe Maurizija Sarrija.

Luka Modrić ušao je u 81. minuti za Milan, a Toma Bašić je odigrao cijeli susret za Lazio. Bivši veznjak Hajduka udahnuo je ove sezone novi život u Rimu. Već je bio otpisan, prošle sezone nije odigrao niti minute, činilo se da će tako biti i ove sezone, a onda je spletom okolnosti dobio priliku u petom kolu Serie A i od tada je standardan u momčadi Lazija.

Sarri ga hvali, čeka li ga povratak među Vatrene?

Postigao je jedan pogodak i dva puta asistirao te je postao pravi motor momčadi iz Rima, a na pres konferenciji nakon prolaska Milana ga je nahvalio i trener Sarri. "Stigao je prije mnogo godina s velikim nadanjima, a onda se malo izgubio. Nisam oklijevao da ga vratim, a on nam sada uvelike vraća. Osim toga, što se tiče njegovih kretanja, jedan je od najpouzdanijih", pričao je Sarri koji je uskrsnuo Tomu Bašića.

Bašić je dva puta nastupio za hrvatsku reprezentaciju, odigrao je ukupno 31 minutu u studenom 2020. godine. Sada je opet standardan u talijanskoj prvoj ligi, igra vrlo dobro i tko zna, možda se nađe na radaru Zlatka Dalića nakon pet godina.

