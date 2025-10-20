Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 20. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 20. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Osoba koju ste prije koji dan upoznali očekuje od vas riječi utjehe i emocionalnu potporu. Možda uđete u vezu s njim ili s njom iz samilosti.      

Posao U glavi imate razne ideje za izlazak iz teške situacije. Mislite o onom jučer, a ne o ovom danas. Niste koncentrirani. Radite pogrešne obračune.   

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija nije blistava. Svjetlost Sunca ne dopire do vas, a niste svjesni vašeg unutarnjeg svjetla. Probudite vlastiti duh.     

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 20. 10. 2025.