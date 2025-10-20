Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 20. 10. 2025.
Ljubav Osoba koju ste prije koji dan upoznali očekuje od vas riječi utjehe i emocionalnu potporu. Možda uđete u vezu s njim ili s njom iz samilosti.
Posao U glavi imate razne ideje za izlazak iz teške situacije. Mislite o onom jučer, a ne o ovom danas. Niste koncentrirani. Radite pogrešne obračune.
Zdravlje Vaša zdravstvena situacija nije blistava. Svjetlost Sunca ne dopire do vas, a niste svjesni vašeg unutarnjeg svjetla. Probudite vlastiti duh.
