Dnevni horoskop, Bik, 20. 10. 2025.

Ljubav Osoba koju ste prije koji dan upoznali očekuje od vas riječi utjehe i emocionalnu potporu. Možda uđete u vezu s njim ili s njom iz samilosti.

Posao U glavi imate razne ideje za izlazak iz teške situacije. Mislite o onom jučer, a ne o ovom danas. Niste koncentrirani. Radite pogrešne obračune.

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija nije blistava. Svjetlost Sunca ne dopire do vas, a niste svjesni vašeg unutarnjeg svjetla. Probudite vlastiti duh.

