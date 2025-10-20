Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 10. 2025.

Ljubav Zaljubljenost vas dugo ne drži. Vaše srce brzo promijeni smjer pažnje. Ako ulazite u vezu s Vodenjakom, očekujte novo fatalno iskustvo.

Posao Događaju vam se stvari koje niti u snu niste mogli predvidjeti. Slom sustava vrijednosti je nezgodna stvar, ali brzo ćete se opet uspraviti na noge.

Zdravlje Vidite stvari puno boljim nego što one u stvarnosti jesu. Nenadmašni ste u samopovlađivanju. Sami sebi vrlo brzo sve opraštate.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn